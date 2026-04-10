元AKB48でタレントの高橋みなみが、10日までに自身のインスタグラムを更新。8日に迎えた35歳の誕生日の様子を報告した。ケーキなどを乗せたデザートプレートを左手に、ウインクしながら自撮りした写真などを投稿。「35歳になりましたなぜかもの凄く時の流れが早く感じる2026今年も楽しく穏やかにチャレンジ精神を持ちつつ頑張ります日々支えてくださるファンの皆さんそして友人、家族に心から感謝ハート」などとつづった。