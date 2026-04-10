これは絵になる飲み物だ▶▶この作品を最初から読む想像以上にいろんなことができる。1ヶ月1000円、自由に使える予算があったら面白そう！20代の頃からゆる〜く節約を続けている、関西在住の漫画家・おづまりこさん。毎月「1000円だけ自由に使えるお金」を作り、気になっていた食べ物を味わったり、新しい体験をしてみたり…と、小さなごほうびを重ねてきました。限られた1000円だからこそ「本当に欲しいもの」「自分が