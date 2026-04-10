巨人３−２ヤクルト（セ・リーグ＝１０日）――巨人が競り勝った。二回に増田陸の二塁打で先制。七回にはキャベッジのソロで突き放し、継投で逃げ切った。ヤクルトは好機で１本が出ず、今季初の連敗。◇阪神５−３中日（セ・リーグ＝１０日）――阪神が首位に浮上。２点を追う九回、大山、代打前川、近本の適時打などで一挙４点を奪って逆転した。村上は７回２失点。中日は抑えの松山が誤算だった。