◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2026年4月10日東京D）巨人はヤクルトに競り勝って2連勝した。先発のドラフト1位・竹丸が5回2/3を8安打されながら1失点と粘投して2勝目。阿部監督は「打たれるのは次に反省できますんで。それでもね、要所でしっかり抑えていたので、勝ちにつながったのかなと思います」と評価した。キャベッジが2―1の7回に3号ソロ。指揮官は「もうあれがあってね、勝てましたんで」と称賛。助っ人を5番に