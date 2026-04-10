フジテレビの新番組「かまいたちの瞬間回答！〜６０秒でお悩み解決〜」が１０日にスタートし、初回ゲストで上戸彩が登場した。冒頭、いきなりワイプに登場。ふんわり髪にノースリーブのストライプトップス、変わらない美形で、激変グルメの企画に参加した。ネットでも話題となり「ワイプに上戸彩さん」「上戸彩全然変わんないよなぁすごいほんと」「綺麗すぎる透明感ありすぎ」「メイク？スキンケア？なんであんな綺麗なお