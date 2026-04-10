SPEEDの島袋寛子が、10日までにインスタグラムを更新。42歳の誕生日を迎えたことを報告した。島袋は「4月7日42歳になりました」と報告し、「4」と「2」のバルーンを抱えた様子を披露した。続けて「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます。出会えたすべての皆さまに感謝申し上げます」と感謝をつづった。そして「レベル42の島袋もよろしくお願いいたします」と呼びかけ「cottonclubさん素敵なケーキをありがとうござい