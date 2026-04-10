アルルカンが主催イベント＜friend & fiend 2026＞を、7月30日に東京・Spotify O-EASTで開催することが決定した。＜friend & fiend 2026＞は、リスペクトで結ばれた関係性を前提としつつ、その均衡の上でぶつかり合うことをコンセプトとしたイベント。3年連続での開催となる今回は、連続出演となるえんそく、RAZORをはじめ、全7組がラインナップされた。出演者は、アルルカン、えんそく、XANVALA、RAZOR、CODOMO DRAGON、v