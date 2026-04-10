◆パ・リーグ西武３―６ロッテ（１０日・大宮公園）ロッテ・サブロー監督（４９）は１０日の西武戦後、取材に対応して、同日のファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）に先発して５回無失点と好投した種市篤暉投手（２７）の１軍復帰について言及した。「次は上（１軍）で放ると思います。そのまま中６日でいくか、ちょっとずらすか。基本、火曜日、金曜日にいい投手を置きたいので、どちらかになると思います」と早けれ