タレントのマツコ・デラックスが１０日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国２時間ＳＰ」（金曜・午後８時）を欠席。代役として、お笑いタレントの大久保佳代子とお笑いコンビ「タイムマシーン３号」の関太、山本浩司の３人が出演した。２時間ＳＰの後半では過去に収録したＶＴＲで、有吉弘行、久保田直子アナウンサーとのスタジオトークを展開したマツコ。定番にしてほしい期間限定の食べ物の話題になると「１個だ