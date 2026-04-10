FRUITS ZIPPERがデビュー4周年記念日となる4月10日（金）に生配信を実施。5thシングルCDの発売、新曲「ふるっぱれーど」の配信リリースを発表した。生配信ではサプライズで登場した「カワイイ神社」に向かってメンバーが手を合わせると、FRUITS ZIPPERと一緒に世界へ“KAWAII”を届けるお手伝いをする精霊「ふるーつちゃん」が登場。FRUITS ZIPPERがこれから叶えたい夢として、鎮西寿々歌は「2年連続で紅白歌合戦出場」、櫻井優衣