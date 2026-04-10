◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）ヤクルト・吉村貢司郎投手が７回を自責点２でしのぐも２敗目を喫した。最速１５１キロの速球を軸に巨人打線を６回まで４安打、２点に抑えていたが１点を追う７回、先頭のキャベッジに特大の右越えソロを許した。その直後の８回、味方打線が１点を返しただけに、痛恨の被弾となった。「７回のあそこはやっぱりもったいなかったという風に思うので、しっかりとそ