STARGLOWが4月10日(金)、千葉・森のホール21にて自身初となるファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞をスタートさせた。本ツアーは1月31日(土)・2月1日(日)に行われたデビューショーケース以来の単独公演となり、全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウト。ライブパートでは、オリコン週間デジタルシングルランキング1位 (4/13付)、Billboard JAPAN Hot 100 2位 (4/8公開) を獲得した最新シン