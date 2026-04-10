◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５阪神（１０日・バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督が、チーム全員でつかんだ逆転勝利に手応えをにじませた。「僅差でゲームを置きながらチャンスを待つという形で、最後に束になって戦っていくことができたし、みんなが連動してくれたと思う」と目を細めた。２点を追う９回に先頭・佐藤が二塁打で出塁。続く大山の中前適時打で１点差に詰め寄り、流れが変わった。「選手たちの今、持ってい