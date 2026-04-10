日本代表「侍ジャパン」としてWBCに出場したプロ野球オリックス・宮城大弥投手（24）の妹で、女優の宮城弥生（20）が10日、自身のSNSを更新。同日「左肘内側側副じん帯損傷」と診断を受けた兄・大弥への思いをつづった。「今日の試合雨天中止になっちゃった。風邪引いたり、怪我に繋がるようなことがあったら怖いし危険だから、観れないのは寂しいけどまた応援できるのを楽しみにします！」とオリックス戦の雨天中止を残念がっ