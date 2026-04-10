9日、吉本興業所属のお笑いコンビの「大自然」が解散すると発表した。大自然は主に漫才を得意とするコンビで2015年7月に結成。以降、2016年「NHK新人お笑い大賞」本戦出場、同年「ABCお笑いグランプリ」決勝進出など輝かしい経歴を持ち、近年では各バラエティー番組にも出演していた。 なお、「大自然」のメンバーである「しんちゃん」「ロジャー」共に解散後も芸人は続ける意向を見せており、コンビとしての