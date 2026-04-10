日本テレビの森圭介アナウンサー（47）が10日、自身のインスタグラムを更新。25日から始まる同局土曜午後10時枠の新報道番組「追跡取材newsLOG」でタッグを組む元NHKの和久田麻由子アナウンサー（37）とのショットを公開した。この日行われた制作発表会見で、和久田アナとともにメインキャスターを務めることが発表。夕方の情報番組「newsevery.」（月〜金曜後3・50）に2人で生出演し、意気込みを語った。インスタグラ