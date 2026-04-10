文部科学省は１０日、デジタル教科書が正式な教科書となった場合、導入に適した学年・教科などを定める指針策定に向けた議論を始めた。有識者らによる検討会議の初会合を開き、認知科学などの知見を踏まえた検討を含む、１０項目の論点を示した。今秋にも指針を策定する。デジタル教科書を巡っては、年齢が下がるほど、デジタルの影響を受けやすくなるとの指摘もある。検討会議委員の柴田博仁・群馬大教授（認知科学）は会合で