アメリカン航空は、ベネズエラへの乗り入れを再開する。アメリカとベネズエラ政府の承認と準備が整うことを条件として、マイアミ〜カラカス線の運航を4月30日にも再開する。エンヴォイ・エアが、アメリカンイーグルのブランドで運航する。機材はエンブラエルE175型機を使用し、1日1往復を乗り入れる。ベネズエラへの運航再開計画を公表したのは、アメリカン航空が初めて。アメリカン航空は、1987年にベネズエラへの乗り入れを開始