言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、大自然の中でたくましく生きる存在や、私たちが普段使っている漢字のルールにまつわる言葉を用意しました。一見すると難しそうですが、一度ひらめけば「なんだ、それか！」と納得すること間違いなし。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□の□□のへ