働き始めてから、「あれ？ この会社、ヤバいかも……」と感じたことがある人は、意外と多いものです。それなのに、「働いて間もないから」「根性がないと思われてしまうから」といった理由から頑張りすぎてしまい、結果、心身を壊してしばらく働けなくなってしまう人もいます。また、すぐに辞める必要はないけど、「長く働き続けない方がいい会社」というのもあります。そういう会社は、続ければ続けるほど、自分にとっての明るい