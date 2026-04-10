「嫌いになったわけじゃない。でも、今さらもう戻れない」。熟年離婚を考える夫婦の多くが、そんな言葉を口にします。ケンカこそ起こらないものの、決定的な裏切りがあったわけでもないのに、2人の関係が冷えていく夫婦は少なくありません。やがて熟年離婚に至った夫婦に共通しているのは、最後に必ずといっていいほど「もっと早く気づけばよかった……」と後悔することです。今回は、熟年離婚を経験した夫婦の「後悔」に学ぶ、今