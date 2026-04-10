映画『免許返納!?』の公式X（旧Twitter）は4月10日、投稿を更新。俳優の舘ひろしさん演じる同映画の主人公・南条弘が登場する、ユーモアたっぷりの証明写真ガイドラインを公開しました。【画像】舘ひろしならではの証明写真NG集「いやもうこれむしろ全部OKだろww」同アカウントは「南条弘から学ぶ証明写真ガイドラインを大公開」とつづり、画像を投稿。「適当な写真例」としてスーツ姿の舘さんの証明写真を掲載しており、「無帽