「ミス東大2020」グランプリでタレント・神谷明采（25）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）の投稿に反応した。神谷はABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演。そこで「自分よりハイスペしか愛せない」などと語っていたが、スタジオ見届け人のひろゆき氏は「そんなにかわいくない」などとぶっちゃけていた。また、ひろゆき氏はXで「芸能界で通用するレベルの美人は、一