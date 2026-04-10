訪朝した中国の王毅外相（左）と歩く北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝10日、平壌（中国外務省のホームページから・共同）【北京共同】中国の王毅外相は10日、訪問先の北朝鮮の首都平壌で金正恩朝鮮労働党総書記と面会し、往来強化や協力促進で一致した。金氏は国際情勢が急激に変化する中、中朝関係の発展は「両国共通の利益」だとし、戦略的意思疎通を緊密にしたいと強調した。中国外務省が発表した。トランプ米大統領は5月