「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）阪神は九回に劇的な逆転勝利で連勝し、今季初の単独首位に浮上した。２点を追う九回。中日の守護神・松山に対して、先頭の佐藤輝が右翼線二塁打を放つと、続く大山が中前適時打で続いた。ここで代走・植田が二盗を決めると、２死一、三塁から代打・前川が初球を捉えて右翼線へ適時二塁打を放つ。これに右翼・尾田の失策が絡んで逆転した。藤川監督も感情を爆発させ、「最後に