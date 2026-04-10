【モデルプレス＝2026/04/10】俳優の高橋一生が10日、都内で行われた映画「脛擦りの森」公開初日舞台挨拶に、共演の蒼戸虹子、黒崎煌代、メガホンをとった渡辺一貴監督とともに登壇。憧れの人との対面に喜んだ。【写真】高橋一生、4時間におよぶ特殊メイクで“老人”に変貌した姿◆高橋一生「脛擦りの森」脚本読んだ感想本作は、荒木飛呂彦氏の人気コミックを実写化した『岸辺露伴は動かない』シリーズをヒットに導いた渡辺一貴監