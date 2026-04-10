着回し力が高いGジャンは、あわせ方次第でもっとおしゃれに化けるんです♡ そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、Gジャンを今っぽくアップデートする「着回しコーデ」を3パターンご紹介！カジュアルに寄りすぎない着こなしをチェックして、毎日のコーデをもっと楽しんで。改めて、Gジャンって可能性∞Gジャンの使い勝手がいいとは言うけど、実際どうなの？ということで、Gジャンのリアルな着回しを3パターンご紹介ϖ