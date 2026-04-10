フジテレビの三上真奈アナウンサーが１０日までに自身のインスタグラムを更新。自身がＭＣを務める「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）の産休前最後の出演を終えたことを報告した。三上アナは「今日で産前ノンストップ！最後の出演でしたしばらくお休みを頂きますが（一旦ストップ）また元気に戻ってきたいと思います！」とつづり、花束の写真を投稿した。続けて「そして、来週からのノンストップ！もみなさま変わら