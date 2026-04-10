◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）４回のヤクルトの攻撃で珍しいプレーが起きた。２死一、二塁、赤羽への５球目、巨人の先発・竹丸が投球動作の途中にマウンドで足を滑らせて転倒しながらも、途中で投げるのをやめるとボークになるため倒れながら投球。山なりの球が外角にワンバウンドで外れ場内がどよめいた。これを見た二塁走者のオスナが三塁にスタートを切るも、捕手の岸田が素早く三塁に