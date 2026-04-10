◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）今季初めて５番に座った巨人・キャベッジ外野手が、先制ヘッドスライディングに特大のバルコニー弾と大活躍を見せた。この試合前までの１１試合で巨人は６人の５番打者を試したが、５番スタメン選手の合計成績は３７打数５安打、打率１割３分５厘、０本塁打、１打点。不動の４番・ダルベックの後を任せられる打者選びに苦戦していた。だが、７人目の男となった