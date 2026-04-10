◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）もう一押しだった。１点を追う８回。ヤクルトは代わったばかりの大勢から長岡、サンタナの連打で無死二、三塁の好機をつくったが後続が凡退。相手の倍の１０安打を放っての惜敗に池山監督は「ランナーは出るけどホームがなかなか遠かった」と悔しがった。積極さが裏目に出たのか。２回１死一、二塁。赤羽の深い位置への中飛で二塁を狙った一塁走者の増田が憤死