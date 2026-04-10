ランジェリーをもっと自由に楽しみたい方へ♡hanky pankyとCasseliniのコラボアイテムが登場しました。インナーとしてはもちろん、トップス感覚で重ねて楽しめるデザインが魅力。繊細なレースと遊び心ある配色で、日常コーデをぐっとおしゃれにアップデートしてくれる注目コレクションです♪ 主役になるレースキャミ♡ 「シグネチャーレース クラシックキャミソ