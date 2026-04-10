「ダイソー」は、4月14日（火）から順次、X発漫画『ちいかわ』の限定デザインをあしらったグッズを、全国の店舗で発売する。【写真】ポーチや巾着は2サイズ用意！『ちいかわ』コレクション一覧■ちいかわたちの日常をデザイン今回登場するのは、パステルカラーを基調に、ちいかわたちの日常をかわいらしく描いたコレクション。ラインナップは全28アイテム。「シール」や「消しゴム」などの文具をはじめ、「アクリルキーホ