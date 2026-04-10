9日の夜から朝にかけて、県内の広い範囲で強い風が吹きました。 その影響で10日未明、時津町では作業用の足場が電線に倒れ掛かる事故も起こりました。 （永田 拓巳アナウンサー） 「道路と建物の間に立っていた足場が倒れ、電線にもたれかかっていたということです。その影響でしょうか、電線が垂れ下がっている様子が見受けられます」 10日午前2時半頃、時津町の空き店舗のまわりに組まれていた作業用の