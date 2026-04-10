新潟市中央区の古町地区に歴史的建造物を活用した“分散型宿泊施設”が開業するのを前に4月9日、その施設の一部が報道陣に公開されました。 9日、報道陣に公開されたのは、新潟市中央区古町地区に開業予定の宿泊施設『NIPPONIA新潟古町花街』の一部。 こちらは、昭和初期に芸妓の拠点として使用されていた建物をリノベーションしたもの。 【藤森麻友アナウンサー】 「新しく設置された窓がある一方、当時のすりガ