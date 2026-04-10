新潟県小千谷市で行われたニシキゴイの初セリ。生産者から中東情勢の影響を懸念する声が聞かれました。 “泳ぐ宝石”とも言われるニシキゴイ。 小千谷市にあるJA魚沼の錦鯉市場で行われたのは、今年度初めてのニシキゴイのセリです。 セリには17の生産者がニシキゴイを出荷。 市場の水路に運ばれたニシキゴイを県内・県外から集まった買い付け人たちが次々と競り落としていきました。 ニシキゴイ生産者でもあるJA魚沼の担当