【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比05銭円安ドル高の1ドル＝159円00〜10銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1715〜25ドル、186円36〜46銭。米労働省が朝方発表した3月の消費者物価指数（CPI）は、原油高の影響で伸び率が前月から大幅に拡大したものの、ほぼ市場予想通りで反応は限定的だった。