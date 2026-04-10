日向坂46の山口陽世（22）が10日、公式ブログを更新。17枚目のシングル活動を最後にグループを卒業することを発表した。「日向坂46愛してる！」と題したブログを更新。「今日は皆様にご報告があります」と書き出し、「17枚目シングルの活動をもちまして、日向坂46を卒業します」と5月20日発売予定の17枚目シングル「Kind of love」の活動を最後に卒業することを発表した。メンバーやファン、関係者との出会いに触れ「皆様と