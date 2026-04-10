【モデルプレス＝2026/04/10】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（4月5日京セラドーム大阪にて開催／以下、関コレ）に出演した雨宮らむ、いおり、桜咲みお、もも、りょうにインタビューを実施し、それぞれにとっての「関コレ」と、準備したことについて語ってもら