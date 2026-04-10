ドル売り反応、米ＣＰＩ前年比が＋３．３％と予想下回る＝ＮＹ為替 3月米ＣＰＩは前年比+3.3％と前回2月の+2.4％から大幅に上昇した。しかし、市場予想+3.4％には届かず。これを受けて米債利回り低下とともにドル売り反応が広がっている。 ドル円は安値を158.94レベルまで広げ、ユーロドルは高値を1.1726レベルまで伸ばしている。米10年債利回りは一時4.26％台まで低下した。 USD/JPY159.05EUR/USD1.1725