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米１０年債利回りは４．２９１％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:47）（日本時間21:47）（%） 米2年債 3.772（+0.006） 米10年債4.291（+0.016） 米30年債4.900（+0.019） ドイツ3.031（+0.043） 英国4.819（+0.070） カナダ3.453（+0.002） 豪州4.967（+0.056） 日本2.428（+0.049） ※米債以外は10年物