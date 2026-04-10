秋田朝日放送 １０日朝、秋田市で住宅１軒が全焼する火事があり、近くの住宅や物置小屋など６軒に延焼しました。けがをした人はいません。 警察と消防によりますと、１０日午前６時１５分ごろ秋田市外旭川の住宅に住む女性から「仏壇付近から火が上がっている」と消防に通報がありました。火は通報からおよそ６時間後に消し止められました。 火元の住宅には５人が住んでいて、当時在宅していた４人は全員逃げ出してけが