◆パ・リーグ西武３―６ロッテ（１０日・県営大宮）遊撃手として７年連続７度のゴールデングラブ賞を受賞した源田壮亮内野手の失策で逆転負け。借金は最多タイの４となり、最下位に逆戻りした。１点リードの９回２死満塁で、小川の遊ゴロを源田がファンブル。一塁に送球するも間に合わず、その間に２者が生還して逆転を許した。西口監督は試合後、「打った瞬間、これで勝ったと。若いピッチャーが投げて、ピンチは作ったけど