タレントの関根麻里が１０日までに自身のＳＮＳを更新。ラジオ番組で共演している父でタレントの関根勤との親子ショットを公開して話題になっている。インスタグラムに「今月は親子で、わんちゃんのお悩み相談にお答えしています！父が犬語で紹介→私が日本語で訳していますぜひ、お聴きください」とつづり笑顔で父と写るショットを披露した。この投稿に対して「麻里ちゃんめちゃくちゃ可愛い」「郷ひろみさんと共演したの