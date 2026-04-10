束縛と監視…それが愛情だと信じていたサトコ。でもミチオの心は、次第に疲弊していきました。職場からの帰路も気が気でなく、家に帰ることすら恐怖になり始めていたのです。そんなふたりの関係に、やがて予想外の転機が訪れるのですが…その内容とは?>>【まんが】勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係(ウーマンエキサイト編集部)