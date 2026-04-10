お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（46）が10日、自身のインスタグラムを更新。自身の6台目と7台目となる愛車を披露した。長田は5日までに更新されたYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」で、「6台目の車、納車でございます。今月2台目です」と語り、光岡M55の納車を報告していた。光岡自動車の公式サイトによると車両本体価格756万8000円から。数量限定の希少モデルで、長田は購入のために