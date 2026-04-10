（北京、台北中央社）中国を訪問している台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）は10日午前、北京の人民大会堂で中国共産党の習近平総書記と会談した。鄭氏は午後の記者会見で、政治的相互信頼の下で台湾の国際活動空間の拡大を図りたいと主張したと語った。会談を受け、与党・民進党は同日、中国に対し、中華民国台湾の人々の自由や民主主義に対する堅持を尊重するよう呼びかけた。▽習氏の反応「非常に前向
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 令和ケムリ 父から衝撃の言葉
- 2. 小6不明 規制線の奥に何がある
- 3. 長州小力 信号無視で書類送検へ
- 4. 黒田夫妻の家の価値跳ね上がりか
- 5. 「ぶいすぽっ!」中傷者特定&勝訴
- 6. 毎日うどん…定年後の「孤独」
- 7. アニメOPで生成AI使用 公開中止
- 8. 劇薬のホルマリン 名古屋で紛失
- 9. Switch2 劣化遅らせる方法が反響
- 10. 小6男児不明「100%生きてる」
- 1. 小6不明 規制線の奥に何がある
- 2. 長州小力 信号無視で書類送検へ
- 3. 黒田夫妻の家の価値跳ね上がりか
- 4. 劇薬のホルマリン 名古屋で紛失
- 5. 「俺の判断で採用…」わいせつか
- 6. 小6男児不明「100%生きてる」
- 7. 男児不明報道前「焼却炉の中を」
- 8. 警察行け 偽警官がまさかの指示
- 9. 捜査でなぜ踏み込まぬ 疑問解説
- 10. 世界的バンドが首相を表敬訪問
- 1. 毎日うどん…定年後の「孤独」
- 2. 男児不明 鞄は「目くらまし」か
- 3. 羨ましいと言われ幼児に性加害?
- 4. 福島みずほ氏の曖昧回答に呆れ声
- 5. 家族葬で父を見送った娘の後悔
- 6. 「やばいZ世代社員」大量発生か
- 7. 男児不明 令状とって家宅捜索か
- 8. 機内持ち込み手荷物 ルール変更
- 9. ピザonピザ この発想はなかった
- 10. 妊娠中に指名手配 逮捕時はホッ
- 1. イラン元外相死亡 自宅に攻撃で
- 2. トランプ大統領「合意と異なる」
- 3. ホルムズ海峡 事実上の麻痺状態
- 4. 習近平氏 台湾側と異例の会談
- 5. ラオスで児童買春か 日本人逮捕
- 6. リュウジ氏監修 サッポロ一番
- 7. 中国のレアアース独占に亀裂 豪
- 8. 「イランひどい対応」SNSで批判
- 9. 児童買春容疑で日本人逮捕 ラオス警察、宿泊先に強制捜査
- 10. コウテイペンギンが絶滅危惧種に
- 1. 「絶対サインするな」という書類
- 2. 新NISA「悪魔の制度」と語るワケ
- 3. 「1966年以前」もらい忘れに注意
- 4. S&P・500オルカンでFIRE「幻想」
- 5. タバコ離れも…JTの年収は950万
- 6. シャワー15分と湯船 安いのは?
- 7. 固定電話を解約するデメリット
- 8. 聖人ヒカキンから遂に漏れ出たか
- 9. 最大55%課税 日本の相続税の歪み
- 10. ソフトバンク携帯料金7月値上げ
- 1. エアコン試運転 正しい方法は?
- 2. 「iPhone 18」は春発売になる?
- 3. ワイモバ 6月から順次改定へ
- 4. Xiaomi 約4万タブレットレビュー
- 5. 新人雇って育てる 日本でも崩壊?
- 6. OPPO 折り畳みスマホ発表の様子
- 7. 「本末転倒だなと思ってて」マクドナルドの袋なし問題に配達員が苦言 現場レベルでの改善を要求
- 8. スマホユーザー必携のアプリ
- 9. LINEなど 衛星通信サービスに
- 10. 「Pixel 10a」がグーグル直販で実質3万9800円～、発売記念キャンペーン 27日まで
- 11. iFi audioのプレーヤー発売へ
- 12. 「痛風ラーメン」開発者の想い
- 13. X 投稿時の画像編集機能を刷新
- 14. カシオ、モノトーンデザインのフルメタル「G-SHOCK」発売
- 15. 新型スマホ「Google Pixel 10a」、“素の値段”を比較 キャリア別ではドコモが最安
- 16. 新型「Pixel 10a」との違いは
- 17. 【危険すぎて非公開】Anthropic過去最強AIモデル『Claude Mythos(クロード ミトス)』完全解説！ ～性能・バグ発見能力・提供状況まで～
- 18. 「PayPayカード ゴールド」の特典が刷新、年間100万円で年会費相当を還元
- 19. カシオ、ブラック基調にエレクトログリーンを配したG-SHOCK- 5機種
- 20. スマートグラス「Ray-Ban Meta」日本発売へ。「今後数カ月のうちに」
- 1. 大谷原因で「足りない」警告も
- 2. 大谷翔平に「イライラしていた」
- 3. 由伸&朗希ら歩み寄る ファン感動
- 4. マリオ プロ野球12球団コラボへ
- 5. 伊勢ケ浜親方への処分、妥当か
- 6. 守田英正なぜ不在 狙いを分析
- 7. 村上宗隆が落球 記録「一ゴロ」
- 8. えっ? 本田圭佑の新天地に衝撃
- 9. ザック氏 日本愛強めている理由
- 10. 大谷の投手兼DH ド軍にも影響か
- 1. 令和ケムリ 父から衝撃の言葉
- 2. 「ぶいすぽっ!」中傷者特定&勝訴
- 3. アニメOPで生成AI使用 公開中止
- 4. Switch2 劣化遅らせる方法が反響
- 5. 黒沢年雄の要求「自己中」批判
- 6. 長州小力「免許切れ知っていた」
- 7. 川栄李奈と廣瀬智紀 離婚を発表
- 8. 川栄李奈が離婚「やっぱり」の声
- 9. 麦茶「地味で退屈」HIKAKIN謝罪
- 10. ざまあみろと…梅宮アンナ苦笑い
- 1. 母死去 隠し通した800万円の用途
- 2. 年金の誤解 熟年離婚で人生狂う
- 3. 長男誕生の10日後に夫が亡くなる
- 4. 性行為後に腹痛感じる 女性の7割
- 5. 元TBSアナ午前1時起き生活で異変
- 6. 娘に恨まれる…払い忘れた結果
- 7. 「食事は別々に…」切実な理由
- 8. 金をせびる叔父→法事で黙らせる
- 9. 5歳娘「ママ大嫌い」衝撃の理由
- 10. 難関中高一貫校からなぜ芸能界へ