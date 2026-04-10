（北京、台北中央社）中国を訪問している台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）は10日午前、北京の人民大会堂で中国共産党の習近平総書記と会談した。鄭氏は午後の記者会見で、政治的相互信頼の下で台湾の国際活動空間の拡大を図りたいと主張したと語った。会談を受け、与党・民進党は同日、中国に対し、中華民国台湾の人々の自由や民主主義に対する堅持を尊重するよう呼びかけた。▽習氏の反応「非常に前向