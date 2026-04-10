甥っ子を預かることに▶▶この作品を最初から読むありがとう、 いつも一緒にいてくれて。過去、現在、未来。何を犠牲にして、どういう選択をして、何に縋れば、満たされた生活が待っているのか？ そんな人生の岐路に立った時にあなたのそばにいる、てざわりがフワフワのやさしい存在。手足が短くて、丸い体型のモフモフとした不思議なぬいぐるみ、それが「ぷくちょらりファミリア」です。家族、恋人、友人、同僚、親戚…