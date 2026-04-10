10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円高の5万7220円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては295.89円高。出来高は4439枚となっている。 TOPIX先物期近は3770.5ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は30.65ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57220