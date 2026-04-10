コーデに爽やかさをプラスできるブルーシャツ。シンプルでもきちんと感のあるデザインなら、大人女性の春コーデでヘビロテできそうです。そこで参考にしたいのが、おしゃれスタッフさんの「ブルーシャツコーデ」。今回は、こなれて見える【GU（ジーユー）】ブルーシャツを使った着こなし術をご紹介します。 ラフに羽織って抜け感を演出 【GU】「ドルマンスリーブ